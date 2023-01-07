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Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçladı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:26
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Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı

Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayımladığı görüntülü mesajında, Ortodoksların Noel bayramını bir kez daha kutladı.

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 2023 yılı çalışma planını onayladığını kaydeden Zelenskiy, bu yıl, ülkenin bağımsızlık için mücadelesi ve savunma imkanlarının geliştirilmesinin öncelikli konuları olacağını söyledi.

Zelenskiy, kendisinin, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı saldırı politikasını destekleyen Rus vatandaşlarına yaptırımlar uygulamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını dile getirerek, "Bu kişiler hakkında gelecekte de yaptırım kararları alınacaktır." dedi.

"BARIŞIN SAĞLANMASI RUS ORDUSUNUN ÜLKEDEN ÇEKİLMESİNDEN SONRA MÜMKÜN"

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da dün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını savunan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Dünya Moskova'dan gelen herhangi bir kelimenin ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kez daha gördü. Sözde ateşkes hakkında bir şeyler söylediler ama gerçek şu ki, Rus mermileri Bahmut'u ve diğer Ukrayna mevzilerini yeniden vurdu."

Zelenskiy, Ukrayna'da tekrar barışın sağlanmasının sadece Rus ordusunun ülkesinden çekilmesinden sonra mümkün olabileceğini belirtti. (AA)

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