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Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülke geneline düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:09
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Zelenskiy: Rusya’nın bu geceki saldırılarında ölü ve yaralılar var

Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Ukrayna geneline füze saldırılarının düzenlendiğini hatırlattı.

Rus ordusunun saldırılarının kritik öneme sahip altyapıyı ve konutları hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, “Ne yazık ki yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Zelenskiy, tüm hizmet birimlerinin görev başında olduğunu aktararak “Enerji sistemi faaliyeti yeniden canlandırılıyor, tüm bölgelerde kısıtlamalar uygulandı.” ifadesini kullandı.

“Düşman 81 füze fırlatarak Ukraynalıları yine korkutmaya çalıştı ve acınası taktiklerine geri döndü. İşgalciler yalnızca sivilleri terörize edebilir. Yapabildikleri tek şey bu.” diyen Zelenskiy, ancak bu saldırıların onlara yardım etmeyeceğini ve tüm eylemlere cevap vereceklerini kaydetti. (AA)

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