Zelenskiy taklidiyle ABD Merkez Bankası Başkanı'nı işlettiler

Rusya televizyonlarında gösterilen bir videoya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kılığına giren iki Rus şakacı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Videoda, Zelenskiy ile görüştüğünü sanan Powell’ın enflasyon görünümünden Rusya Merkez Bankası’na kadar çeşitli konularda soruları yanıtladığı görüldü. Powell, yaklaşık 15 dakika süren görüntülerde faizler hakkında da konuştu.

POWELL’DAN RESESYON VE FAİZ YORUMU

Ocak ayında yapılan ve yeni yayınlanan konuşmada Powell, çok da uzak olmayan bir gelecekte bir durgunluğun geleceğini söyledi. Fed Başkanı, 2023’te faizleri artırma planlarını açıkladı. 2 faiz artışı daha planladığını söyleyen Powell, sonrasında sonra faizleri ‘uzun bir süre’ bu seviyede tutmayı planladıklarını söyledi.

Bir Fed sözcüsü dün yaptığı açıklamada, “Başkan Powell, kendisini Ukrayna başkanı olarak tanıtan biriyle ocak ayında bir görüşmeye katıldı. Dostça bir sohbetti ve bu zorlu zamanda Ukrayna halkına destek olan duruşumuz nedeniyle gerçekleşti. Hiçbir hassas veya gizli bilgi tartışılmadı” dedi.

Sözcü, “konu uygun kolluk kuvvetlerine havale edildi” dedi. Sahte aramanın Powell’a ulaşması, Fed’de güvenlikle sorunlarına işaret etti.

ŞAKACILAR PUTİN DESTEKÇİSİ

Vovan ve Lexus takma adlarıyla anılan Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov isimli şakacılar yabancı politikacıları kendileriyle konuşmaları için kandırmayı başarabiliyor. Rusya Başkanı Vladimir Putin’in destekleyen ikili, 2018’de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ı kandırmıştı.

Şakacılar Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel ile de görüşmüştü. İkili bu yılın başlarında, yine Zelenskiy’i taklit ederek Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile görüşme yapmıştı.