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Zelenskiy: Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi zayıf gösterecektir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toprak konusunda taviz vermenin ülkesini zayıf göstereceğini söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:45
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Zelenskiy: Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi zayıf gösterecektir

Zelenskiy: Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi zayıf gösterecektir
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1. yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.

Ukrayna'nın toprak vermeyi kabul etmesinin Rusya'nın daha fazla toprak istemesine neden olacağını belirten Zelenskiy, Batı ülkelerinden alınan silah yardımlarının ise barışı sağlayacağının altını çizdi.

Rusya'nın beklenen bahar saldırılarını başlattığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırıya geçene kadar direneceğini ancak Batı'dan daha fazla askeri yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Tabii ki modern silahlar barışın sağlanmasını hızlandıracaktır. Silahlar, Rusya'nın anladığı tek dildir." dedi.

ZELENSKİY'DEN BELARUS AÇIKLAMASI

Belarus'un "Ukrayna askerlerinin sınırlarını geçmesi halinde Rusya yanında savaşa katılacağı" açıklamasına da değinen Zelenskiy, "Umarım savaşa girmezler. Eğer girerlerse savaşacak ve hayatta kalacağız. Rusya'nın Belarus'u Ukrayna'ya saldırı için kullanmaya izin vermesi ise büyük bir hata olur." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor." diyen Zelenskiy, ülkesinin değerler ve ekonomisiyle Avrupa'ya yakınlaştığını da belirtti. Zelenskiy, "Bu yolu seçtik. Güvenlik garantisi istiyoruz. Toprak konusunda vereceğimiz tavizler bizi ülke olarak zayıf gösterecektir. Taviz vermek önemli değil, günlük hayatta milyonlarca kere tavizler veriyoruz. Ama kime vereceğimiz asıl soru? Putin'e mi? Hayır çünkü güvenemeyiz. Onunla diyalog kurmak mı? Hayır çünkü güvenemeyiz." ifadelerini kullandı. (AA)

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