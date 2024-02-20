Zelenskiy: Zor durumdayız

Ülkesindeki cephe hattını ziyareti sonrası konuşan Zelenskiy yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yapılacak yardımların gecikmesinden Moskova tarafının faydalandığını belirtti ve “Şu anda Rus birliklerinin yoğunlaştığı cephe hattının çeşitli kısımlarında son derece zor bir durum var” dedi.

Rusya'nın "yapılacak yardımların gecikmesinden faydalanmasının çok hassas bir konu olduğunu" belirten Zelenski, topçu kıtlığı yaşandığını belirterek "Cephe hattında hava savunması ve daha uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’NİN YARDIM PAKETİ

ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketine geçen günlerde onay vermişti.

Yardım paketi, Ukrayna'ya "Rusya ile mücadelesine destek olmak için" 60 milyar dolar, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.

Senatoda onaylanan paketin Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde de paketin onaylanması gerekiyor.

ABD, 2023'te de Ukrayna'ya 34 ayrı paket halinde toplam 24 milyar dolarlık savunma yardımında bulunmuştu.