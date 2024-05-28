Zelenskiy’den Biden açıklaması

Kaynak: AA
Zelenskiy’den Biden açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın barış zirvesini bozmak, savaşı uzatmak için her şeyi yaptığını görüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle gelecek ay İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesine katılmayacağıyla ilgili bir soruya Zelenskiy, "Başkan Biden'ın bizzat orada olmasını isterim. ABD'nin zirveyi desteklediğinin farkındayım ancak hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Bunun güçlü bir karar olmadığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Zelenskiy şunları kaydetti:

"Şimdi çok basit bir durum var. Tüm dünyanın düzenlediği bir barış zirvesi var. Sonrasında da Rusya'nın sürdürmeye çalıştığı bir şey olacak. Bu zirvenin Başkan Biden'a ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Diğer liderlerin de Başkan Biden'a ihtiyacı var çünkü ABD'nin tepkisini değerlendiriyorlar. Yani katılmamasıyla Putin'e yalnızca kişisel bir alkış tutmuş olacak."

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