Zelenskiy'den jeopolitik kararlılık vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, jeopolitik kararlılık olmadan barışın mümkün olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Zelenski, jeopolitik kararlılık olmadan barışın mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkesinin kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğini aktaran Zelenski, "Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları "Zafer Planı'na da değindi. Planı ABD Başkanı Joe Biden'a tanıttığını belirten Zelenski, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını söyledi. Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, Putin jeopolitik olarak kaybedecek" dedi.