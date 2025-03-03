Zelenskiy'den son dakika ABD açıklaması! Trump'la tartışması dünyayı sallamıştı…

Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu zirveye katıldıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum. Ancak birbirimizi anlamalı, tanımalı ve kırmızı çizgileri anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını içeren anlaşmaya ilişkin bir soruya da yanıt veren Zelenskiy, anlaşmanın imzalanması için hazır olduklarını belirtti. "Geçmişte ne olduysa onu devam ettireceğiz, biz yapıcıyız. Maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettik, imzalamaya hazırız" dedi.

Trump-Zelenskiy tartışması sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Zelenskiy, ABD ile ilişkilerin devam edeceğine inandığını vurgulayarak, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaşanan gerginliği, Ukrayna için olumlu ya da ek bir gelişme olarak değerlendirmediğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'nın başarısızlığının sadece Rusya Devlet Başkanı Putin'in zaferi anlamına gelmeyeceğini, bunun Avrupa ve ABD için de bir başarısızlık olacağını belirtti.

ABD'li bazı siyasilere verdiği cevapta ise Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği için istifa edeceğini ifade etti. "NATO üyeliği için takas yapabilirim. Eğer NATO'ya üyelik kabul edilirse, görevimi yerine getirmiş olacağım" dedi.

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NE OLMUŞTU:

28 Şubat'ta Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşme sırasında tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmanın ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Tartışmanın ardından, imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması da gerçekleşmemişti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Zelenskiy ise Trump'tan özür dilemesini gerektirecek bir yanlış yapmadığını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından birçok Avrupa lideri Ukrayna'ya destek mesajları göndermişti.

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