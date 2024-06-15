Zelenskiy’den zirve açıklaması

Kaynak: DHA
Zelenskiy’den zirve açıklaması

İsviçre’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Barış Zirvesi’nde konuşan Zelenskiy, “Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılmayı seçen ülkelere minnettarım” dedi.

İsviçre'de düzenlenen ‘Ukrayna Barış Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin katılımıyla birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi 100'den fazla lider ve yetkili bir araya geldi.

Zirve, AB, Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelen katılımcıları barındırarak küresel barışın teşvik edilmesi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması hedefiyle gerçekleşti.

Zelenski, zirve süresince nükleer güvenlik, gıda güvenliği, savaş esirleri ve sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü gibi konuları ele alacaklarını belirtti. Zirveye katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, küresel liderliklerini ve uluslararası hukuk ile BM sözleşmesine olan bağlılıklarını göstererek barışa katkıda bulunmayı taahhüt etti.

Zelenskiy, “Küresel Barış Zirvesi için İsviçre'ye geldim. Dünyanın her yerinden ülkelerle, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı yakınlaştırma ortak hedefi doğrultusunda birleşen farklı uluslarla iki gün boyunca aktif bir çalışma gerçekleştirilecek. Barış Zirvesi, küresel çoğunluğa dünyadaki herkes için önemli olan alanlarda belirli adımlar atma fırsatı sağlayacak: nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve savaş esirlerinin ve sınır dışı edilen Ukraynalı çocuklar da dahil olmak üzere tüm sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşü meselelerini ele alacak” ifadelerini kullandı.

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