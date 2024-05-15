Zelenskiy’nin İspanya ziyareti iptal edildi

İspanya Kraliyet Sarayı, 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşmesi planlanan Zelenskiy ile Kral 6. Felipe arasındaki görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Zelenskiy'nin Madrid ziyareti kapsamında İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile yapması planlanan görüşmelerde, güvenlik ve savunma alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanması bekleniyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ayrıca İspanya ziyaretinin ardından Portekiz'e geçmesi planlanıyordu.

Ancak diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Harkiv'e yönelik artan saldırıları nedeniyle Zelenskiy'nin bu iki ülkeye yapacağı ziyaretleri ertelemek zorunda kaldığını belirtti.