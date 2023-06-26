Zemin kaydı dev kamyon devrilip yandı

Kahramanmaraş’ta kömür sahasında tonlarca hafriyat taşıyan kamyon, zemin kayması sonucu devrilip yandı. Kazada ters dönen ve büyük kısmı toprak altında kalan dev kamyonun operatörü ise canını son anda kurtardı.

Zemin kaydı dev kamyon devrilip yandı

İHA'nın haberine göre, olay, Afşin ilçesinde Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasında meydana geldi. Döküm sahasında hafriyat boşaltmak için manevra yapan kamyon, iddiaya göre zemindeki kayma sonucu devrildi.

Metrelerce yükseklikten, toprakla birlikte kayan kamyon ters döndü. Büyük bölümü toprağa gömülen kamyonda yangın çıktı. Operatör M.Y. ise olayı yaralı olarak atlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yaralı operatör, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş'a sevk edildi. Olay sonrasında kullanılamaz hale gelen kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kaldırılabildi.

Boş ağırlığı bile neredeyse yollardaki kamyonların 7-8 katı büyüklüğündeki dev kaya kamyonları, tek seferde 100 tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Tam dolu olduğunda 200 tondan fazla ağırlığa ulaşan kamyonların tekeri bile insan boyundan büyük olduğu ifade edildi.

aw923010-01.jpg

aw923010-02.jpg

aw923010-03.jpg

aw923010-04.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı Güncel
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor
Valencia'ya muhteşem karşılama Spor
Valencia'ya muhteşem karşılama