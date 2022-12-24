Serhat Durmuş büyük İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı

CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş “Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70. Deprem olmayan her yıl, bu yüzde 2,5 oranında artmaya devam ediyor. Büyük İstanbul depremi artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu dediğimiz noktada hareketlenme başladı. Jeofizikçilerin aslında endişe duydukları şey bu.” dedi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Durmuş bu soruya yanıt olarak “Benim öngörüm şu; önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ciddi bir deprem bekliyorum. 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem bekliyorum. Bu aralığı verme sebebim de şu; Orta Marmara Çukuru’ndaki kilitlenme zonunda meydana gelecek olan depremin yaratabileceği enerji bu. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.