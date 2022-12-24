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  • Serhat Durmuş büyük İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı

Serhat Durmuş büyük İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı

İstanbul’da yarın deprem olma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu belirten zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş, “Benim öngörüm şu; önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ciddi bir deprem bekliyorum. 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem bekliyorum” dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 12:15
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Zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş büyük İstanbul depremi için tarihi ve büyüklüğü açıkladı

Serhat Durmuş büyük İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı
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CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş “Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70. Deprem olmayan her yıl, bu yüzde 2,5 oranında artmaya devam ediyor. Büyük İstanbul depremi artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu dediğimiz noktada hareketlenme başladı. Jeofizikçilerin aslında endişe duydukları şey bu.” dedi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?
Durmuş bu soruya yanıt olarak “Benim öngörüm şu; önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ciddi bir deprem bekliyorum. 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem bekliyorum. Bu aralığı verme sebebim de şu; Orta Marmara Çukuru’ndaki kilitlenme zonunda meydana gelecek olan depremin yaratabileceği enerji bu. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İbrahim
24.12.2022 12:42
Bizde sitemizi kentsel dönüşüm yaptık ne belediyeden nede devletten hizmet alamadık devlet sadece 1150 TL komik kira yardımı yaptı ama elektriklerimiz bağlanmadı şantiye elektriği verip 4 katı para al  
 
1950
24.12.2022 12:38
O zaman Erdoğan’ı CB seçmeliyiz, yoksa insanımızı idare edemeyiz !!!!  
 
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