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'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu

Başrollerinde Yavuz Bingöl ve Ece Uslu'nun yer aldığı ve bir dönem izlenme rekorları kıran 'Zerda' dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:56
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'Zerda'nın konağı depremde yıkıldı

'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu
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Başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'in yer aldığı, 2002-2004 yılları arasında ekranlara damga vuran 'Zerda' dizisinin yanı sıra birçok filme de ev sahipliği yapan ve üç ayrı bölünden oluşan Hurşit Ağa Konağı'nın iki bağımsız kısmı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir oldu.

Konağın bir bölümü ise ağır hasarlı şekilde ayakta kaldı.

Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.

Posta'da yer alan habere göre; Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı olarak geçer bölgenin en önceki yapılarından birisi ve şu an sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizler de ailenin ferlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi, en son bilinen Zerda dizisi çekilmişti. Ondan yana Türkiye biraz daha iyi bilirler. Ondan öncesi de Gaziantep’in kurtuluşuna katkı veren 250 tane atlı sipahisi ile Gaziantep’in kurtuluşuna nokta atışı yaparak kurtuluş mücadelesinde büyük sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Görülmüş bir şey değil, taşların hepsi yani iç taşlar bile dama dama ayrılmıştır. Tarihte daha önce böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum” dedi.

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