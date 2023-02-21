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Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor

Zerdeçal bitkisinin kanseri önlemeye iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:04
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Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor

Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Zerdeçal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zerdeçal bitkisinin kanseri önlemeye iyi geldiğinin altı çizildi.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıkök, zerdeçav, hint safranıdır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

-Artrit gibi iltihaplı hastalıkların neden olduğu ağrıları azaltmaya, kanseri önlemeye yardımcı oluyor.

-DNA mutasyonlarını durdurmaya ve pek çok cilt hastalığının tedavisine yardımcı oluyor.

-Sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi cillde ilişkin birçok sağlık sorununun iyileştirilmesine yarıyor.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı kullanımı oldukça yaygınlaşan zerdeçal, günümüzde baharatın yanı sıra kapsüller, çaylar, toz ve ekstreler şeklinde de bulunabilir. Bir baharat olarak zerdeçal, yemeklerin içerisine eklenebileceği gibi yoğurtla karıştırılarak da kolaylıkla tüketilebilir. Bunun yanı sıra köri baharatı da bol miktarda zerdeçal içerir. Bu baharatın kullanımı özellikle tavuk yemeklerinde ve sosların içerisinde kullanıldığında lezzet vermenin yanı sıra sağlığı olumlu etkileyen bileşenleri de vücudunuza almanızı sağlar. Bu şekilde tüketmekten hoşlanmayan bireyler zerdeçal içeren kapsüller kullanmayı tercih edebilir. Fakat bu kapsüller mutlaka bilinen ve güvenilirliği kanıtlanmış markalardan temin edilmeli, kullanımdan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Zerdeçalın bir diğer tüketim yöntemi ise çayının hazırlanmasıdır. Bir tatlı kaşığı zerdeçal bir cezve içerisinde kaynatılarak çayı hazırlanabilir. Tadının güzelleştirilmesi açısından farklı baharatlar da bu karışıma eklenebilir. Yapılan araştırmalar zerdeçalın 10 dakika boyunca kaynatılması ile yararlı bileşenlerinin daha iyi çözündüğünü gösterdiğinden en az 10 dakika kaynatılarak çayın hazırlanmasında fayda vardır.

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