Zeren Spor sezona fırtına gibi başladı

Zeren Spor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Peyman Spor'u 3-1 (25-20, 23-25, 25-16, 25-11) mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zeren Spor sezona fırtına gibi başladı

Karşılaşmayı Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren de tribünden izledi.

Zeren Spor, ligin ikinci haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Nicer Hotel Voleybol'u konuk edecek.

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