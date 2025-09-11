Zeydan Karalar'dan herkesi şaşırtan karar!

Zeydan Karalar, iki avukatıyla yollarını ayırdı.

Halk TV'de yer alan habere göre; Karalar, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten ve dosyasına bakan avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş’ı azletti.

"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı

Kararın gerekçesine ilişkin ise, henüz bir açıklama yapılmazken Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

8 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTU

Zeydan Karalar, 5 Temmuz tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 8 Temmuz tarihinde de tutuklanmıştı. Karalar, tutuklama kararından bir gün sonra da başkanlık görevinden alınmıştı.