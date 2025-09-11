Zeydan Karalar'dan herkesi şaşırtan karar!

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Zeydan Karalar'dan herkesi şaşırtan karar!

CHP'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturmalarda tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 avukatını azletti.

Zeydan Karalar, iki avukatıyla yollarını ayırdı.

Halk TV'de yer alan habere göre; Karalar, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten ve dosyasına bakan avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş’ı azletti.

"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı"Zeydan Karalar kararı" mahkemeye taşındı

Kararın gerekçesine ilişkin ise, henüz bir açıklama yapılmazken Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

8 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTU

Zeydan Karalar, 5 Temmuz tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 8 Temmuz tarihinde de tutuklanmıştı. Karalar, tutuklama kararından bir gün sonra da başkanlık görevinden alınmıştı.

Son Haberler
Bilecik’te yeni eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirler alındı!
Bilecik’te yeni eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirler alındı!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı