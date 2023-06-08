Zeynep Alkan'dan iştah açıcı video. "Ada sonrası ilk lokmalar"

Survivor macerası geçirdiği sakatlık nedeniyle yarım kalan Zeynep Alkan'dan, adadaki zor koşulların ardından yiyeceklere nasıl saldırdığını gösteren bir video paylaşım geldi. Alkan videosuna "Ada sonrası ilk lokmalar" notunu düştü.

Zeynep Alkan'dan iştah açıcı video. "Ada sonrası ilk lokmalar"

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Survivor 2023 kadrosunda yer almış ve sergilediği başarılı performansın ardından geçirdiği bir sakatlık neticesinde adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Adada kaldığı süre içerisinde sergilediği başarılı performansla finale kalması muhtemel isimler arasında gösterilirken yaşadığı sakatlık Zeynep Alkan'ı bir hayli üzdü.

Survivor 2023'de parmağını kırdığı için yarışmadan erken ayrılan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan adadan döner dönmez ameliyat masasına yatmıştı.

Uzunca bir süre eli alçıda gezen Alkan'ın kısa bir süre önce yeniden ameliyat olacağını ve sakat kalma ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.

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ZEYNEP ALKAN'DAN İŞTAH AÇICI VİDEO

Alkan her ne kadar geçirdiği bu zor dönemden ötürü adaya gitme kararını sorguluyor olsa da, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adadaki uzun süren açlık sonrası yiyeceklere nasıl büyük bir iştahla saldırdığını göstermekten geri durmadı.

"Ada sonrası ilk lokmalar" notunu düştüğü videolu paylaşımında Zeynep Alkan'ı birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadına bakarken görüyoruz.

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