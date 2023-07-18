Zeynep Bastık aşka geldi. Yeni sevgilisini öpmelere doyamadı

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, sosyal medyada sürpriz ilişkilerini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcı ile partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Yalıkavak’ta ilk kez kameralara takıldı. Zeynep Bastık, oturdukları masada aşka geldi.

Sandalyeden kalkan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarılıp defalarca öptü.

