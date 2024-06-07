Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalandı

Zeynep Bastık, yeni sevgilisi Serkay Tütüncü ile Beyoğlu'nda ilk defa kameralara takıldı. Bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadılar.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde bir yıllık ilişkisini bitiren Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başladı.

Henüz birbirlerini tanıma sürecinde olduklarını belirten Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile ilk kez Beyoğlu'nda kameralara yakalandı. Bir mekandan çıkan ikili, basın mensuplarını görünce panik yaşadı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileri hakkında sorulan soruları cevapsız bırakarak mekana geri döndüler.

Sonrasında arka kapıdan çıkmayı deneyen çift, tekrar basın mensupları tarafından görüntülendi ve aceleyle arabalarına binip oradan uzaklaştılar.

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