Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi! Gelen tepkileri umursamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken şarkıcı Zeynep Bastık tuvalette verdiği pozlarla olay oldu.

Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi! Gelen tepkileri umursamadı

Son zamanlarda özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kazancıyla da çok konuşuluyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim son olarak yeni işiyle gündem oldu. Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcının çiflik evinin arazisinde lavanta yetiştireceği ortaya çıktı.

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Yeni hobisi için oldukça heyecanlı olduğu söylenen Zeynep Bastık şimdi de tuvalette verdiği pozlarla gündem oldu. Daha önce tuvalette çektiği selfieler yüzünden çok eleştirilen ünlü şarkıcı yine tuvalette poz verdi.

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Zeynep Bastık'ın son pozlarına yorum yağdı.

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Dün akşam İzmir'de konser veren ünlü ismin tuvalette verdiği pozlara bazı kullanıcılar 'Yine mi tuvalette?', 'Ne yapacağını şaşırdı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Daha iyisi Türkiye'de yok', 'Duru ve güzel kadın' gibi yorumlar yaptılar.

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