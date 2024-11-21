Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Giyinmesi basit duruyor

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Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Giyinmesi basit duruyor

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, meslektaşı Simge'nin sahne kıyafetlerine sert eleştiride bulundu. Mansur, ''Simge seksi olmaya zorluyor ancak başarılı olamıyor. Açık giyinmesi basit duruyor. Seksilik, her yerini açmak değildir'' dedi.

İddialı sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Simge'ye meslektaşı Zeynep Mansur'dan çok sert eleştiriler geldi.

Ünlü şarkıcı, ''Simge seksi olmaya zorluyor ama olmuyor. O kadar açık giymesi basit duruyor. Seksilik Simge'nin yaptığı gibi her yerini açmak değildir'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yapılan bir ankette 'en seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık ile ilgili de konuşan Zeynep Mansur, ''Güzel ve hoş bir hanım ama ona seksi denmesi mümkün değil'' dedi.

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"HADİSE VE BEN SEKSİYİZ"

TV8 mikrofonlarına konuşan ünlü şarkıcı, meslektaşlarının sahne kıyafetleri hakkında açıklamalarını şöyle sürdürdü;

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Seksilik bir insanda vardır ya da yoktur. Mesela Gülşen'in bir çizgisi var. Fiziği müsait. Kasları var ve giydikleri ucuz durmuyor. O da açık giyiniyor ama çok klas duruyor. Çünkü bir aurası var. Seksi diyebileceğimiz isimler Hadise ve tabii ki ben. Bu yakıştırmayı bana siz yaptınız. Ama uzun yıllardır bu sıfatı elinde tutan Ayşegül Aldinç'tir.''

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