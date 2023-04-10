Zeynep adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Zeynep isminin anlamını araştırıyor. Peki, Zeynep ne demek? Zeynep isminin anlamı nedir?

ZEYNEP NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Zeynep ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Beyaz damar, akan damar.

-Güzel, mücevher, değerli, çekici, değerli olan her şey.

-Babasının süsü.

-Zeynep. Peygamber Efendimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma kızı.

ZEYNEP İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Zeynep ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zeynep ismini koymak caizdir.

ZEYNEP İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Zeynep adındaki kişiler, insan ilişkileri ve girişimcilik konularında doğuştan yetenekli olurlar.

Zeynepler mevcut olan düzeni idare etme ve organize etme konusunda başarı gösterirler. İşin içinden çıkılamayacak kadar karışık ve güçlü konuları bile rahatça çözebilecek sağduyuya sahiptirler.

Zeynep isimli kişilerin iş hayatında planlı ve düzenlidir. Hedeflerine ulaşmasında en büyük rol kararlı ve dayanıklı olma özelliğidir.

Zeynepler için arkadaşlık onlar için önemlidir.

Zeynep ismine sahip kişiler ikili ilişkilerinde oldukça seçicidir; ancak birini hayatına aldıysa onu dünyanın en mutlu insanı edebilir.