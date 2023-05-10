Zeynep Tokuş sınırları zorladı! Yorum yağdı

Deli Yürek dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

Zeynep Tokuş sınırları zorladı! Yorum yağdı

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

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Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş'un bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor.

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Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu "Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... Ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir" demişti.

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