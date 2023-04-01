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Zeytin bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da bir zeytin bahçesine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 7 adet kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:52
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Zeytin bahçesinden uyuşturucu çıktı

Zeytin bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde zeytin bahçesinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 7 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsa yönelik zeytin bahçesinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, 7 adet kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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