Zeytin hasadı başladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tiyekli köyünde zeytin hasadına başlandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 5 yıl önce dağıtılan zeytin fideleri hasat döneminde çiftçinin yüzünü güldürdü. Sofralık zeytinlerin hasadına başlayan çiftçiler, zeytinyağı üretimi için yağmurun yağmasını beklediklerini söyledi. Kuraklık nedeniyle zeytinyağı elde etmenin zorlaştığını dile getiren çiftçi Zeki Şahin, yağmurun yağmasının mahsulün verimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

"ZEYTİNYAĞI İÇİN YAĞMURUN YAĞMASINI BEKLİYORUZ"

Zeytinyağı üretimi için yağmurun yağmasını beklediklerini belirten çiftçi Şahin, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bugün burada zeytin hasadına başladık. Ekim ayında yeşil zeytinler toplanmaya başlanır. Kasım ayında ise zeytinyağı ve siyah zeytinler için hasada devam edilir. Şu anda zeytinyağı yapmak için yağmurun yağmasını bekliyoruz. Yağmur yağana kadar beklememiz lazım. Zeytinin yağlı olması için yağmur yağması gerekir. Önceden değneklerle vurarak zeytinleri toplardık. Şimdi makinası çıktı. Bizim için daha kolay oluyor" dedi.

"BURADA GÜNLÜK ÇALIŞAN İŞÇİYE BİN TL PARA VERİYORUZ"

Zeytin toplama sürecini anlatan Şahin, "Toplama süresi bahçenin büyüklüğüne göre değişir. Burada bin ağaç zeytin var. Biz bunu 1 hafta da bitiriyoruz. Burada günlük çalışan işçiye bin TL para veriyoruz. Zeytinyağı çok sağlıklı bir yağdır. Birçok hastalığa iyi gelir. Zeytinyağının bir bidonu 4 bin TL. Siyah zeytinlerin bidonu ise 200 TL. Biz tarlada 100 TL'den satıyoruz. Fakat markete gidince fiyat 250 TL oluyor. Bu zeytin fidelerini bize Şahinbey Belediyesi verdi. Bu desteklerinden dolayı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEDEM BENİ ZEYTİN TOPLAMAYA GETİRİRDİ, BENDE TORUNUMU GETİRİYORUM"

Çocukluğundan beri zeytin topladığını belirten çiftçi Besni Şahin ise "Ben çocukken dedemlerle zeytin toplamaya gelirdim. Şu anda ise torunlarım burada benimle zeytin toplamaya geliyor. Zeytin toplamak için ağaçların altına şal açılır. Daha sonra zeytinler o şala dökülür. Bizde yağ olacak zeytinleri ayırırız. Kalan zeytinleri de tatlandırıp satışa sunarız. Zeytin zor bir iştir. Havalar soğuk olduğu için çalışanlar zorlanabiliyor. Fakat biz çiftçilik yapmaktan çok memnunuz" diye konuştu.