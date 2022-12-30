30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’da hırsızlık olayına karışan şahıslar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:57
Takip Et

Zeytin hırsızlarına suçüstü

Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı
+
Aa
-

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden zeytin çalmaya çalışan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi’nde İ.Z. isimli şahsın bahçesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri devriye esnasında M.C. (40) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Topladığı zeytinler ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 20 kilogram toplanmış zeytin ise sahibine teslim edildi. Yakalanan M.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.