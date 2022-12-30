Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden zeytin çalmaya çalışan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi’nde İ.Z. isimli şahsın bahçesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri devriye esnasında M.C. (40) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Topladığı zeytinler ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 20 kilogram toplanmış zeytin ise sahibine teslim edildi. Yakalanan M.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)