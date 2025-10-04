Zeytin ve peyniri beraber yemenin büyük zararları ortaya çıktı

Peynir ve zeytinin tuzunu azaltmak için suda bekletme yönteminin, besin değerlerini altüst ettiğini ve potansiyel sağlık risklerini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Akdeniz diyetinin olmazsa olmazı ve sağlıklı yaşamın sembolü olarak kabul edilen zeytin ile peynirin bir arada tüketimine yönelik, beslenme uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.

Geleneksel kahvaltıların merkezinde yer alan bu ikilinin, hatalı hazırlama ve tüketim yöntemleri nedeniyle içerdiği değerli bileşenleri kaybederek vücut için potansiyel bir risk taşıdığı ortaya çıktı.

TUZ KAYBI İÇİN YAPILAN İŞLEM, RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Özellikle yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin başvurduğu, zeytin ve peyniri tuzlarından arındırmak amacıyla suda uzun süre bekletme yönteminin ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi.

ABD'nin önde gelen beslenme uzmanlarından Dr. Elizabeth Warren, bu işlemin gıdaların yapısını bozduğunu ve değerli bileşenlerin kaybına yol açtığını kaydetti.

Dr. Warren, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İnsanlar, yüksek sodyum alımından kaçınmak için iyi niyetle peynir ve zeytini suda tutuyor. Ancak bu işlem, sadece tuzu değil, aynı zamanda peynirdeki çözünebilir proteinler ile zeytindeki kalp sağlığı için kritik olan polifenol ve antioksidan bileşikleri de suyla dışarı atıyor. Bu da, tüketicinin beklediği sağlık faydasını ortadan kaldırıyor, hatta uzun vadede besin dengesini bozabiliyor" ifadelerini kullandı.

AŞIRI TÜKETİM KALP SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİ

Akdeniz diyetinin bir parçası olarak zeytinyağı ve zeytin tüketiminin, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu rolü bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

İtalya'daki Roma Sapienza Üniversitesi'nden biyokimya profesörü Dr. Giovanni Rossi, peynir ve zeytinin aşırı ve kontrolsüz porsiyonlarda bir arada tüketilmesinin, Akdeniz diyetinin ruhuna aykırı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Dr. Rossi, özellikle aşırı yağlı ve yüksek tuz oranına sahip peynir çeşitleri ile zeytinin birleşimi için şunları aktardı:

"Zeytin ve peynir, her ikisi de yoğun kalori ve yağ içeriyor. Zeytindeki sağlıklı tekli doymamış yağlar dahi, peynirin yüksek doymuş yağ ve sodyum içeriğiyle birleştiğinde, porsiyon kontrolü yapılmadığında genel yağ ve tuz alımını tehlikeli seviyelere yükseltir. Bilimsel veriler, yüksek tuzlu peynirlerin aşırı tüketiminin hipertansiyon riskini artırdığını gösterdi."

Dr. Rossi ayrıca, zeytinlerin ve peynirlerin doğal haliyle, yani tuzunun sonradan çıkarılmaya çalışılmadan, yağ oranı ve tuz içeriği düşük olanları tercih edilerek kontrollü porsiyonlarda tüketilmesinin esas olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, kahvaltılık ürünlerin etiket bilgilerine dikkat edilmesi ve sonradan müdahale etmek yerine, en baştan doğru ürünlerin seçilmesi gerektiğini belirtti.