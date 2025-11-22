Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir zincirleme kaza meydana geldi. Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampasında, plakaları henüz belirlenemeyen iki kamyon ve bir kamyonet, zeytin işçilerini taşıyan 45 NF 985 plakalı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada traktörde bulunan Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı traktördeki 3 işçi ile kamyonetteki 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.