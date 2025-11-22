Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir zincirleme kaza meydana geldi. Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampasında, plakaları henüz belirlenemeyen iki kamyon ve bir kamyonet, zeytin işçilerini taşıyan 45 NF 985 plakalı traktörle çarpıştı.

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 1


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada traktörde bulunan Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 2

Aynı traktördeki 3 işçi ile kamyonetteki 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 3

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 4

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 5

Zeytin yolunda facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı - Resim : 6