Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü! O anlar kamerada

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde tekstil malzemesi taşıyan bir kamyonet, yük boşaltımı sırasında alev aldı. Olay, 53. Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kamyonetten aniden yükselen dumanlar, kısa sürede paniğe yol açtı.

Kamyonetten çıkan dumanları fark eden çalışanlar, ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmaya çalıştı. Durum hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yapılan soğutma çalışmalarıyla yangının yeniden alevlenmesi önlendi.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kamyonette ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi. Ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin bir anda alev topuna dönmesi ve itfaiyenin müdahalesi net bir şekilde görülüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer vatandaşlara yangın güvenliği konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.