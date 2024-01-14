Zeytinburnu'ndaki feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Zeytinburnu'ndaki feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpmasının etkisiyle otomobil refüjü aşarak direğe çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ mevki E-5 Yanyol Edirne istikametinde saat 04.30 sıralarında, iddiaya göre, 34 BOA 64 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan 34 ZU 8831 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ZU 8831 plakalı otomobil, refüjü aşarak işaret lambasının direğine çarparak ters döndü. Diğer otomobil ise yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak yardım ederken, kazayı itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun sağır olduğu bildirildi.

Kazada iki otomobil adeta hurdaya döndü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan E-5 Yanyol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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