Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İHA
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Samsun'da Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da elektrik akımına kapılan bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Olay, Samsun'a bağlı Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da saat 11.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki C.B. Kocadağ'da elektrik direğindeki sorunu çözmek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

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Aşırı buzlanma nedeniyle olay yerine ilk olarak 4x4 ambulans sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yapılan değerlendirmede ambulans helikoptere ihtiyaç duyuldu.

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Olay yerine hızlıca giden Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter yaralıyı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar uluşan yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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