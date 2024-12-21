Zeytinci iktidardan destek bekliyor: Çok zor durumdayız

Kaynak: ANKA
Zeytinci iktidardan destek bekliyor: Çok zor durumdayız

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, kuraklığın olumsuz etkilediği zeytinde hasat maliyetleri de çoğaldı. Kuraklık nedeniyle yağ rekoltesinde de büyük düşüş yaşanırken, zarar eden üretici devlet desteğinin artırılmasını talep etti.

Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde fabrikaların bahçeleri zeytin kasaları ile dolarken, yağ çıkışlarının düşmesine karşın, hasat maliyetlerinin çok artması zeytincileri sıkıntıya soktu. Eski yıllarda ortalama 5 kilo zeytinden bir kilo yağ elde edilirken, bu sene bir kilo yağ için 8-10 kilo zeytin işlemek gerektiği ifade edilirken, Tariş’in bu güne kadar fiyat açıklamaması da üreticinin sıkıntısını artırdı.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Zor durumda olduklarını anlatan üretici Rukiye Köse, "Üç aydan beri zeytine gidiyoruz. Zeytinde yevmiyeleri çok yüksek. İş de olmuyor. Kuraklıktan zeytinler büyümedi, kasadan düşüyor. Zeytinlerimizden 10 kiloda, 15 kiloda bir kilo yağ çıkıyor. Biz devletten yardım bekliyoruz. Yani çok zor durumdayız” dedi.

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"BU SENE İŞİMİZ ZOR"

Bir başka üretici Oğulcan Orhon ise "Para kazandırmıyor. Hep içerden gidiyor. Memnun değiliz. Yağmurlar zaten bu sene yağmadı. Randımanlar çok kötü. 8 kiloda 9 kiloda buluyoruz. Tayfa parası aldı başını gidiyor. Tariş fiyat açıklamadı. 100 liradan veriyoruz yağları. Şikayetçiyiz bundan ama, yapacak bir şey yok” diye konuşurken, Nadir Uygun isimli üretici de "Bu sene işimiz zor. Yağmur yağmadı. Kurak gitti. Randımanlar çok bozuk. Fiyatlar düşük. İşçilik maliyetleri yüksek. Devletimizden destek bekliyoruz. İnşallah, bize sahip çıkarlar” dedi.

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