Zeytinin fiyatı dip yaptı

Kaynak: İHA
Zeytinin fiyatı dip yaptı

Kilis'te yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 50 ile 80 TL arasında satışa sunuluyor.

Önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytin pazarda satılmaya başlandı. Pazarda 50-80 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor. Kilis'te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiyor.

Yıllardır yeşil zeytin satışı yaparak geçimini sağlayan pazar esnafı Cemil Sabuncu, "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde yer alan Kilis yağlık olarak bilinen yerli zeytinimizde hasat sonrası sofralara gidecek olan zeytinleri tezgahlarımıza getirdik. Ağaçlardan toplanan zeytinler, makinalar eşliğinde tek tek kırılarak sofralarda yaz ve kış aylarında tüketmek isteyen vatandaşlar zeytinleri alıyorlar. Yeşil zeytinler kente gelen yerli turistlerin çok ilgisini çekiyor. Kilosunu 50 ile 80 TL arasında satışa sunarak müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

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