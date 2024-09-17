Zeytinyağı diye neler yedirmişler neler. Büyük hile ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan bir operasyon, sahte zeytinyağı ve bal üretimini ortaya çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 800 bin TL olan 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin düşük maliyetli palm yağı ve soya yağı gibi bitkisel yağlara zeytinyağı aroması ve endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı ürettikleri tespit edildi. Bu tehlikeli karışımların piyasaya sürülmesi, insanların sağlığını ciddi şekilde riske atıyordu.

Yetkililer, sağlığa zararlı bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Sahte gıda üretimiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten yetkililer, halkın dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu olay, sahte gıda üretiminin ne kadar ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.