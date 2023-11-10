Zeytinyağı fiyatının göreceği rakam açıklandı. Altınla yarışıyor

Vatandaşlara zeytinyağı lüks haline geldi. Altınla yarışan rakamları görenler şok geçirirken yeni yılda serbest piyasa 5 lt zeytinyağı fiyatlarının ulaşabileceği rakamı duyanlar "yok artık" dedi.

Zeytinyağı fiyatının göreceği rakam açıklandı. Altınla yarışıyor

Zeytinyağı fiyatları rekor kırmaya başladı. Yeni hasat dönemi içerisinde fiyatlar tarafında sular durulmazken zeytin üretimin bu yıl düşeceği bekleniyordu. Zeytinyağı üretiminin de düşeceği belirtilirken zeytinyağı fiyatlarını tavan yapacağı aktarıldı.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARINI GÖREN ŞOK OLDU

Zeytinyağı fiyatlarının rekor seviye ulaşması sonrası vatandaşlar gördükleri etiketler karşısında şaşkınlık geçirdi. Markette 5 lt zeytinyağı fiyatları 1000 lira seviyelerini aştı.

Zeytinyağı fiyatları tarafındaki gelişmeleri değerlendiren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, 2023-2024 sezonunun zeytinde ‘yok yılı’ olduğunu söyledi.

Tan, bu yıl zeytin toplama maliyeti geçen seneye kıyasla %100 artışla 35 TL’ye kadar çıktı. Bir litre kaliteli sızma zeytinyağının üretim maliyeti ise bu yıl 400 liraya ulaştı.

Bu yıl zeytinyağı üretimi tarafında kuraklıktan kaynaklı Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı patladı. Bu durum serbest piyasa zeytinyağı fiyatları için fırlamaya neden oldu.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARININ GÖRECEĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Haliyle zeytinyağı fiyatları tarafındaki bu durum yeni bir dönemde daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, bir litre zeytinyağının perakende satış fiyatının sadece iki ay içinde 90 liradan 160 liraya çıkarak yüzde 77,7 oranında zamlandığını söylemişti.

Kasım ayı itibarıyla bir litre zeytinyağının fiyatı 190 liradan başlayıp 350 lirayı aşıyor.

Bilinen bir markanın genel müdürü verdiği bilgiye göre, bu yıl 5 lt teneke zeytinyağı fiyatının en az 1600 TL’den başlayacağını belirtiyor.

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