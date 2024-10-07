Zeytinyağı ve ayçiçekyağı fiyatları uçtu. Asgari ücrete zam gelmeden eridi

Son günlerde market raflarında temel gıda ürünlerine yapılan zamlar dikkat çekiyor. Özellikle ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay, şeker ile tuvalet kağıdı gibi ürünlerdeki fiyat artışları, asgari ücret maratonunun yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Bu durum, vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkiliyor.

ZAM FIRTINASI

Yeni yıla sayılı günler kala, gıda fiyatlarındaki artışlar durmak bilmiyor. Son günlerde özellikle zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Marketler, artan maliyetleri dengelemek amacıyla etiketlerini sıkça değiştirmek zorunda kalıyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu protesto etmek amacıyla zamlı fiyatları paylaşarak dikkat çekiyor.

2 MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI 51 TL

Temel gıda ürünlerindeki zamlar, birçok kişinin bütçesini sarsarken, market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başlandığını onaylıyor. Ayçiçeği yağı, zeytinyağı, peynir, süt, çay ve şeker gibi ürünler, en fazla zamlanan gruplar arasında yer alıyor.

Bu artışlar, vatandaşların günlük yaşamlarını zorlaştırırken, marketler arasındaki fiyat farkları da gözle görülür hale geldi. Aynı caddedeki iki market arasında 51 lira gibi büyük farkların olduğu belirtiliyor.

Bir zincir marketin bölge müdürü, bu fiyat artışlarının ardında yatan sebepleri şöyle açıklıyor: “Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri fiyatlara yansıyor. Lojistik giderleri de önemli bir etken. Geçen yıla göre genel olarak değişim yok, ancak belli gruplarda fiyat artışları kaçınılmaz.” Ayrıca, iş yeri kiralarındaki yüzde 60’ı geçen artışların da ürün fiyatlarını etkilediği vurgulanıyor.

VATANDAŞ İSYANDA

Artan fiyatlar, tüketicilerin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken, marketlerin bu zam furyası karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Tüketiciler, zamların fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini, ancak aşırı artışların ekonomik dengeleri bozduğunu düşünüyor.