Zeytinyağına dev zam geliyor. Şimdiden alabildiğiniz kadar alın

Duvar Gazetesi’nden Fatma Keber’in haberine göre, Şanlıurfa ve Gaziantep’te zeytin sezonu bu yıl için iyi gitmiyor. Şanlıurfa’da mart ayından yaşanan seller ve bölgede etkili olan kuraklık, zeytinde verimin düşmesine neden oldu.

Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan, “Bozova’da çiftçilerimiz her sene zeytinden kazanç sağlıyordu ama bu sene özellikle sel ve dolu nedeniyle bu sekteye uğradı, çiftçilerimiz ürün alamadı” dedi.

“ZEYTİNDE FİYATLAR ARTACAK”

Verim kaybının zeytinyağı fiyatlarını da etkileyeceğini söyleyen Okan, “Zeytinin 20 litrelik tenekesi 2 bin 500-3 bin lira ise bu yıl 5 bin liraya çıkacak. Fırsatçılık yapanlar da var. Üretenler ‘zeytin yok’ diyor, o yüzden tenekesini normalde 2 bin liradan satacak. Market sahibi de 2 bine alıp 3-4 bin lira arasında fiyat koyacak. Bu da doğal olarak vatandaşa zarar verecek” diye konuştu.