Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye tarifi malzemeleri neler?

Sofraların en sevilen yemeklerinden zeytinyağlı taze fasulye içerdiği bol domates, soğan ve zeytinyağı ile tam bir vitamin deposu. Zeytinyağlı taze fasulye tarifini sizler için derledik. Peki, zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye tarifi malzemeleri neler?

Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye tarifi malzemeleri neler?

Yaz aylarının favori yemeği zeytinyağlı taze fasulye az malzemeyle son derece kolayca yapılan bir yemektir. Zeytinyağlı taze fasulye yaparken salça yerine domates kullanmaya ve çiğden pişirmeye dikkat etmek gerekiyor. Peki, zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? Taze fasulye tarifi malzemeleri neler?

Zeytinyağlı taze fasulye yaparken tadını bozmamak adına salça yerine domates kullanmak gerekiyor. Ayrıca yağı mutlaka zeytin yağı kullanılarak pişirilmeli.

Zeytinyağlı taze fasulye pişirecekler malzemeleri öyle çiğden koymalı ve suyunu ise duruma göre eklemelidir. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi…

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE İÇİN MALZEMELER NELER?

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 600 gram taze fasulye

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı sıcak su

- 3 adet orta boy domates

- 1 adet büyük kuru soğan

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuru soğanları küp küp doğrayın. Sarımsakları ise ince dilimler hâlinde kesin. Ardından domatesleri de rendeleyin ve ayıkladığınız fasulyeleri bir köşeye koyun.

Zeytinyağını tencerede kızdırmaya başlayın. Büyük boy olarak seçtiğiniz kuru soğanı ve doğradığınız sarımsakları yağ üzerine ekleyerek hafif renk alana dek kavurmaya başlayın.

Doğrayıp köşeye kaldırdığınız taze fasulyeyi ekleyin ve kavurmaya devam edin. Toz şeker, tuz, rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.

Tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe aldıktan sonra fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık servis edebileceğiniz gibi arzuya bağlı olarak soğuk da servis edebilirsiniz.

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