Zheng Qinwen'ten tarihi başarı

Zheng Qinwen, WTA Finalleri'nde Jasmine Paolini'yi 6-1, 6-1'lik net bir skorla yenerek yarı finale yükseldi. 22 yaşındaki Çinli tenisçi, bu zaferiyle turnuvadaki ilk deneyiminde büyük bir başarı elde etti. Maç sadece 67 dakika sürdü ve Paolini'yi etkili forehand ve servislerle zor durumda bıraktı. Zheng, bu galibiyetle grup aşamasında 2-1'lik bir derece elde etti. Tek yenilgisini turnuvanın ilk gününde Aryna Sabalenka'ya karşı almıştı.

Zheng, Li Na'dan sonra 2013'ten bu yana WTA Finalleri'ne yarı finale çıkan ilk Çinli kadın tenisçi oldu. Zheng, zaferinin ardından, "Buraya geldiğimde ne olacağını bilmiyordum, sadece keyfini çıkarmaya karar verdim, özellikle de çok zorlu bir gruptaydım" dedi.

Coco Gauff yarı finalde

Bu turnuvada, Sabalenka yıl sonu dünya birinciliğini garanti altına almışken, Rybakina ile oynayacağı maçla gruptan birinci olarak çıkabilir. Ayrıca, WTA Finalleri, rekor ödül parasıyla dikkat çekiyor ve bu yıl 4 milyon sterlinin altında bir ödül verilecek.

WTA Finalleri, Suudi Arabistan'da ilk kez düzenleniyor ve bazı insan hakları eleştirilerine rağmen Zheng, izleyicileri etkilemeye devam ediyor.