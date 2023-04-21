Zidane hakkında büyük iddia

Yaklaşık iki yıldır boşta olan ve en son Real Madrid'i çalıştıran teknik direktör Zinedine Zidane için önemli bir iddia gündeme getirildi.

Fransız basınına göre Zidane, futbolculuğu sırasında efsane olarak anıldı Juventus ile anlaşmaya çok yakın.

Bu sezon istediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus, Allegri'yi yollayarak takımın başına efsane oyuncusu Zidane'yi geçirmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Juventus'un bu hamleyi, takımın ahengini bozacağı gerekçesiyle gelecek sezon yapacağı konuşuldu.