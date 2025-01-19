Zigana Dağı’nda kayak keyfi: Sömestr tatilinde akın ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zigana Dağı’nda kayak keyfi: Sömestr tatilinde akın ettiler

Zigana Kış Turizmi Merkezi, sömestr tatiliyle hareketlendi. Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda çocuklar kayak yaparken, ziyaretçiler horon oynayarak eğleniyor. Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı tesiste, kar motorlarıyla turlar da yapılıyor.

Zigana Dağı geçidindeki Gümüşkayak Kayak Merkezi, tarihin her döneminde önemli bir geçiş noktası olmuş ve 2 bin 100 metre rakımda bulunuyor. Karnelerin ardından, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan kayak merkezine gelen veliler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenceden geri durmayan çocukların neşeli çığlıkları, Zigana Dağı’nı sararken, kayak öğrenmek isteyenler de pistlere akın etti.

Gümüşhane ve Trabzon'a 45 dakika mesafede olan kayak merkezinde, Arap turistler de yer almakta. Kimisi kayak yaparken, bazıları kızakla kaymanın tadını çıkarıyor. Ayrıca, kar motorlarıyla yapılan turlar ve yanan çoban ateşi etrafında horon oynayan ziyaretçiler, eğlenceli bir gün yaşıyor.



Zigana Dağı Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Sömestr tatili ve kar yağışının ardından tesisimizde yoğunluk arttı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Öğrencileri ve ailelerini sömestr tatilinde bekliyoruz." dedi.

Veli Hilal Gülşen, "Yakın olduğu için sık sık geliyoruz, kışın da çok güzel, kızakla kaymak çok eğlenceli," ifadelerini kullandı.

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12 yaşındaki Egemen Eralp, "Karnem çok iyi olduğu için buraya getirildim, çok eğlendim." derken, 11 yaşındaki Fatih Çiçek, "Kızakla kaymak çok eğlenceli, burada çok mutluyum." dedi.

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

Zigana Dağı sömestr tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

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