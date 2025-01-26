Zigana Dağı'nda kış masalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zigana Dağı'nda kış masalı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı, gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünerek eşsiz manzaralar sundu.

Tarihi İpek Yolu güzergahında Türkiye'nin en önemli geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı, kar yağışının ardından adeta bir kış masalına dönüştü.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, dağ ve orman örtüsünü beyaz bir örtüyle kapladı.

Güneşin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kar örtüsüyle kaplanan Zigana Doğası bölgeyi ziyaret edenlere benzersiz bir görsel şölen sunarken doğanın kış mevsimiyle buluştuğu büyüleyici atmosferi görmek isteyen çok sayıda vatandaş alana akın etti.

Zigana Dağı'nda kış masalı

Zigana Dağı'nda kış masalı

Zigana Dağı'nda kış masalı

Zigana Dağı'nda kış masalı

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