Zihinden geçenler yazıya döküldü. Teknolojide son nokta

Çin’de kişilerin zihninden geçenleri yazıya dökebilen bir çalışma yaptı. Gerçekleştirilen deneylerde insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dönüştürüldü.

Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.

Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.

BEYNE ELEKTROTLAR YERLEŞTİRİLDİ VE ZİHİN OKUNDU

Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini söyledi.

Bahsi edilen bu çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.

Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.

Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı.