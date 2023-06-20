Zihinden geçenler yazıya döküldü. Teknolojide son nokta

Çinli bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri yazıya dökebilen bir çalışmaya imza attıklarını duyurdu. Beyine yerleştirilen elektronlar sayesinde zihin okundu.

Zihinden geçenler yazıya döküldü. Teknolojide son nokta

Çin’de kişilerin zihninden geçenleri yazıya dökebilen bir çalışma yaptı. Gerçekleştirilen deneylerde insanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dönüştürüldü.

Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.

Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.

BEYNE ELEKTROTLAR YERLEŞTİRİLDİ VE ZİHİN OKUNDU

Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini söyledi.

Bahsi edilen bu çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.

Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.

Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı.

İlgili Haberler
Yapay zekanın insanlığı ne zaman yok edeceği açıklandı
Yapay zekaya "asgari ücret ne kadar olmalı" diye soruldu
Meta yeni yapay zekasını duyurdu. Özellikleri de belli oldu
Google’dan çalışanlarına uyarı
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Manchester City Arda Güler’in peşinde Spor
Manchester City Arda Güler’in peşinde
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu Ekonomi
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı Güncel
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
MİT'ten Suriye’de nokta operasyon Güncel
MİT'ten Suriye’de nokta operasyon
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil