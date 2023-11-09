Zihninizi artık okuyabilecekler. Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?

Bilim insanları neredeyse dünyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte bir teknolojiye imza attı. Zihin okuma cihazı icat edildi.

Zihninizi artık okuyabilecekler. Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?

İndependent Türkçe’de yer alan habere göre, bilim insanları zihin okuma cihazı icat etti. ABD'deki Duke Üniversitesi'ndeki nörobilimciler, beyin cerrahları ve mühendisler tarafından geliştirilen konuşma protezi, beyin sinyallerini kelimelere çevirebiliyor.

Araştırmacılar bunun diğer beyin bilgisayar ara yüzü ve zihin okuma teknolojilerinden daha hızlı ve kullanışlı olduğunu, nörolojik bozukluklardan mustarip kişilerin hayatlarını değiştirebileceğini iddia ediyor.

Araştırmacılar şimdi teknolojiyi geliştirerek hızını artırmayı ve kablosuz hale getirmeyi planlıyor ve devam etmek için Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden 2,4 milyon dolarlık bir hibe aldılar.

Araştırma, Nature Communications akademik dergisinde yayımlanan "High-resolution neural recordings improve the accuracy of speech decoding" (Yüksek çözünürlüklü nöral kayıtlar konuşma çözümlemenin doğruluğunu artırıyor) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

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