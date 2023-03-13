Zilzal suresinin Türkçe anlamı nedir?

Zilzal suresi Medine'de inmiştir. Zilzal suresi 8 ayetten oluşmakta olup Nisa suresinden sonra inmiştir.

Deprem demek olan "zilzâl", Zilzal sûresinin ilk âyetinde geçmektedir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

4,5- O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük

çıkacaklardır.

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.