Zimbabveli stoper veda etti

Kaynak: İHA
Zimbabveli stoper veda etti

Konyaspor’un ara transfer döneminde transfer ettiği Zimbabveli stoper Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Konyaspor’a ara transfer döneminde gelen 28 yaşındaki Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı ekipten ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Hadebe, açıklamasında, “Konyaspor ailesine, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, başkanıma ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Görev tamamlandı” ifadelerini kullandı.

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Ligde daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Hadebe, yeşil-beyazlı forma ile ligde 11, Ziraat Türkiye Kupasında da 1 maça çıktı.

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