Zimmet suçundan aranan oda başkanı gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Zimmet suçundan aranan oda başkanı gözaltına alındı

İzmir'de, zimmet suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık gözaltına alındı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık gözaltına alındı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve eski İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı.

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Cezasının kesinleşmesinin ardından Anık'ın teslim olmaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Celil Anık, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Gaziemir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Anık'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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