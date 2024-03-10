Zincir marketlerde Ramazan denetimi başladı

Kaynak: İHA
Zincir marketlerde Ramazan denetimi başladı
Yalova’da Altınova Belediyesi’ne bağlı zabıra ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle market denetimlerini sıklaştırdı.

Altınova Belediyesi’ne bağlı olan zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren bütün zincir marketlere Ramazan denetimi gerçekleştirdi.

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Zabıta ekipleri marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını ve kullanma tarihlerini teker teker kontrol etti.

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Marketlerdeki bütün reyonları gezen ekipler, fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, gibi bir çok noktada ürünleri inceledi.

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