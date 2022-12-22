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Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu Asgari ücret zammında iktidarın gözden kaçırdığı detayı açıkladı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu asgari ücret zammının ardından sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:45
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Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu Asgari ücret zammında iktidarın gözden kaçırdığı detayı açıkladı

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu Asgari ücret zammında iktidarın gözden kaçırdığı detayı açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 55'lik zam oranıyla 8 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan 2023 asgari ücreti açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net Asgari Ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“DAHA FAZLA OY ALABİLİRDİ”

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

“Vatandaşlarımız çabuk unutuyor. Ortalama unutma süresi 2 ay.” İfadelerini kullanan Babuşcu paylaşımının devamda şunları yazdı: “Bu nedenle hükümet asgari ücret artış oranını Ocak ayında % 20 yapıp, seçim öncesi Mayıs ayında % 50 artış daha yapsaydı daha fazla oy alabilirdi :))”

 

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