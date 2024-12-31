Ziraat Bankası'ndan Suriye'ye yatırım açıklaması. Merak edilen soru yanıt buldu!

Çakar, şartların uygun olması durumunda Ziraat Bankası olarak Suriye'de üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerini söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya Çakar, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartlar uygun olması durumunda Bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" dedi.

SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ PLANLARIN DURMASI

Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu.

BANKALARDA İYİLEŞME BEKLENİYOR

Çakar, kredilerin doğru yönetildiğini ve kredi kalitesinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yeni yıla ilişkin beklentilerini anlatan Çakar, "2025 yılında, makro dengelerin daha da sağlıklı olacağı beklentisi ile bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. Çakar, bankacılıkta bilanço ve temel kalemlerdeki artış beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu söyledi.